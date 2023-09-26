Лебедев Борис Кирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Кир Федотович
Рождение ребёнка
24.08.1879
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Елена Владимировна
Рождение ребёнка
02.11.1884
Мать ребёнка: Лебедева Елена Владимировна
Рождение ребёнка
31.03.1888
Сын: Лебедев Георгий Борисович
Мать ребёнка: Лебедева Елена Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно