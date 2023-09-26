Лебедев Борис Кирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Борис Кирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1884 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Кир Федотович

Мать: Лебедева Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
24.08.1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Елена Владимировна

Рождение ребёнка
02.11.1884

Сын: Лебедев Михаил Борисович

Мать ребёнка: Лебедева Елена Владимировна

Рождение ребёнка
31.03.1888

Сын: Лебедев Георгий Борисович

Мать ребёнка: Лебедева Елена Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
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