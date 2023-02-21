Ивлева Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1913
Дочь: Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Ивлиев Иван Захаров
Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивлиев Иван Захаров
Смерть
Неизвестно