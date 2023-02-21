Ивлева Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1913

Дочь: Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Ивлиев Иван Захаров

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлиев Иван Захаров

Смерть
Неизвестно
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