Фёдор Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Отец: Кузьма Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Василиса Анисимова
Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Анисимова
Смерть
Неизвестно