Фёдор Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Кузьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Около 1741 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Кузьма Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Василиса Анисимова

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Анисимова

Смерть
Неизвестно
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