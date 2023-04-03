Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Иванов

Михаил Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Евдоким Михайлов

Мать ребёнка: Акилина Егорова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Никита Михайлов

Мать ребёнка: Акилина Егорова

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Егорова

Место жительства
Неизвестно
Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close