Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Евдоким Михайлов
Мать ребёнка: Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Никита Михайлов
Мать ребёнка: Акилина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Егорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно