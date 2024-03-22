Глущенко Роман Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глущенко Роман Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Глущенко Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глущенко (Байдикова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
24.11.1924

Сын: Глущенко Василий Романович

Мать ребёнка: Глущенко (Байдикова) Марфа Павловна

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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