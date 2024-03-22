Глущенко Роман Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Глущенко Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1924
Сын: Глущенко Василий Романович
Мать ребёнка: Глущенко (Байдикова) Марфа Павловна
Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно