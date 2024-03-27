Нигматуллина (Мирсаитова) Фарида Тагировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина (Мирсаитова) Фарида Тагировна

Место рождения

?

Дата рождения

02.10.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
25.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Фарит Хайбрахманович

?
Рождение ребёнка
22.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Фарит Хайбрахманович

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Фарит Хайбрахманович

Смерть
Неизвестно
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