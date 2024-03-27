Нигматуллина (Мирсаитова) Фарида Тагировна
Место рождения?
Дата рождения02.10.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нигматуллин Фарит Хайбрахманович
?
Рождение ребёнка
22.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нигматуллин Фарит Хайбрахманович
?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно