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Ермил Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Степан Васильев

Мать: Соломония Онисимова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Настасья Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Хиония Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Рождение ребёнка
07.08.1837

Сын: Михей Ермилов

Мать ребёнка: Анна Глебова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1838

Дочь: Матрёна Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Настасья Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Рождение ребёнка
29.07.1843

Дочь: Евдокия Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1844

Дочь: Параскева Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.02.1847

Дочь: Дарья Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.09.1851

Дочь: Ефросинья Ермилова

Мать ребёнка: Анна Глебова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Глебова

Смерть
Неизвестно
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