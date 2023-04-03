Ермил Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Степан Васильев
Мать: Соломония Онисимова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Настасья Ермилова
Мать ребёнка: Анна Глебова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Хиония Ермилова
Мать ребёнка: Анна Глебова
Рождение ребёнка
07.08.1837
Сын: Михей Ермилов
Мать ребёнка: Анна Глебова
Рождение ребёнка
07.11.1838
Дочь: Матрёна Ермилова
Мать ребёнка: Анна Глебова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Настасья Ермилова
Мать ребёнка: Анна Глебова
Рождение ребёнка
29.07.1843
Дочь: Евдокия Ермилова
Мать ребёнка: Анна Глебова
Рождение ребёнка
01.10.1844
Дочь: Параскева Ермилова
Мать ребёнка: Анна Глебова
Рождение ребёнка
19.02.1847
Дочь: Дарья Ермилова
Мать ребёнка: Анна Глебова
Рождение ребёнка
23.09.1851
Дочь: Ефросинья Ермилова
Мать ребёнка: Анна Глебова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Глебова
Смерть
Неизвестно