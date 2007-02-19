Репина (Малышева) Майя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРепина (Малышева) Майя Николаевна

Репина (Малышева) Майя Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1929

Дата смерти

19.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1929

Отец: Малышев Николай

Мать: Малышева Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Около 1956

Муж: Репин Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1958

Сын: Репин Павел Александрович

Отец ребёнка: Репин Александр Иванович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.02.1962

Сын: Репин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Репин Александр Иванович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
19.02.2007
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: Петрозаводск, кладбище Пески
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close