Репина (Малышева) Майя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1929
Дата смерти19.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1929
Отец: Малышев Николай
Бракосочетание
Около 1956
Рождение ребёнка
23.03.1958
Сын: Репин Павел Александрович
Отец ребёнка: Репин Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1962
Сын: Репин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Репин Александр Иванович
Смерть
19.02.2007
Похоронена: Петрозаводск, кладбище Пески