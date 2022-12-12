Шварц Евгений Львович
Место рождения
Дата рождения20.10.1896
Дата смерти15.01.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896 по 1898
Место жительства
С 1898 по 1914
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Место жительства
С 1914 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1921
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1921 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1944 по 1958
Смерть
15.01.1958