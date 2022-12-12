Шварц Евгений Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварц Евгений Львович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.10.1896

Дата смерти

15.01.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1896 по 1898
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1898 по 1914
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Место жительства
С 1914 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1921
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1921 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1944
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1944 по 1958
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.01.1958
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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