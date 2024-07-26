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Илемков Валентин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1952

Отец: Илемков Александр Васильевич

Мать: Илемкова Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илемкова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1975

Дочь: Илемкова Наталья Валентинова

Мать ребёнка: Илемкова Валентина Ивановна

Можга
Рождение ребёнка
29.09.1981

Сын: Илемков Виталий Валентинович

Мать ребёнка: Илемкова Валентина Ивановна

Можга
Рождение ребёнка
29.04.1989

Дочь: Илемкова Елена Валентинова

Мать ребёнка: Илемкова Валентина Ивановна

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