Илемков Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1975
Дочь: Илемкова Наталья Валентинова
Мать ребёнка: Илемкова Валентина Ивановна
Можга
Рождение ребёнка
29.09.1981
Сын: Илемков Виталий Валентинович
Мать ребёнка: Илемкова Валентина Ивановна
Можга
Рождение ребёнка
29.04.1989
Дочь: Илемкова Елена Валентинова
Мать ребёнка: Илемкова Валентина Ивановна