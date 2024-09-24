Добрынина (Тарасова) Фёкла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Тарасова) Фёкла Николаевна

Место рождения

Улькан, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

13.05.1911

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: Тарасов Николай

Мать: не указана

Улькан, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
24.01.1860 ст.

Муж: Добрынин Алексей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/e363c0f5-7f02-4b4d-8b24-fbd63e75001d/232
Рождение ребёнка
14.11.1860 ст.

Сын: Добрынин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/e363c0f5-7f02-4b4d-8b24-fbd63e75001d/227
Рождение ребёнка
26.05.1862 ст.

Дочь: (Добрынина) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.01.1865 ст.

Сын: Добрынин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/127
Рождение ребёнка
20.02.1866 ст.

Сын: Добрынин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/165
Рождение ребёнка
05.11.1868 ст.

Сын: Добрынин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/231
Рождение ребёнка
25.12.1870 ст.

Сын: Добрынин Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.09.1873 ст.

Дочь: (Добрынина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.04.1876 ст.

Дочь: (Добрынина) Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.12.1881 ст.

Дочь: (Добрынина) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
13.05.1911

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