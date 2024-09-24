Добрынина (Тарасова) Фёкла Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смерти13.05.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Отец: Тарасов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1860 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/e363c0f5-7f02-4b4d-8b24-fbd63e75001d/232
Рождение ребёнка
14.11.1860 ст.
Сын: Добрынин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович
https://yandex.ru/archive/catalog/e363c0f5-7f02-4b4d-8b24-fbd63e75001d/227
Рождение ребёнка
26.05.1862 ст.
Дочь: (Добрынина) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1865 ст.
Сын: Добрынин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/127
Рождение ребёнка
20.02.1866 ст.
Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/165
Рождение ребёнка
05.11.1868 ст.
Сын: Добрынин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/231
Рождение ребёнка
25.12.1870 ст.
Сын: Добрынин Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
02.09.1873 ст.
Дочь: (Добрынина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
16.04.1876 ст.
Дочь: (Добрынина) Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
02.12.1881 ст.
Дочь: (Добрынина) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Добрынин Алексей Михайлович
Смерть
13.05.1911