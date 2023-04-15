Черненко Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Черненко Семен Петрович

Мать: Ракитничан Ольга

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