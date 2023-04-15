Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Черненко Василий Семёнович
Черненко Василий Семёнович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Мужской
Отец
Черненко Семен Петрович
1928 г.р.
Мать
Ракитничан Ольга
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Черненко Семен Петрович
Мать:
Ракитничан Ольга
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия