Пеночкина (Пеночкина) Феоктиста Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеночкина (Пеночкина) Феоктиста Ивановна

Пеночкина (Пеночкина) Феоктиста Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1914

Дата смерти

12.10.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1914

Отец: Пряхин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1951

Сын: Кургаев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Кургаев Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.10.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close