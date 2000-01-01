Пеночкина (Пеночкина) Феоктиста Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1914
Дата смерти12.10.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1914
Отец: Пряхин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1951
Сын: Кургаев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Кургаев Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.10.1985