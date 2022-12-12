Гусев Лаврентий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 ст.
Дата смерти1801 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: Гусев Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Гусев Даниил Лаврентьевич
Мать ребёнка: Гусева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1780 ст.
Мать ребёнка: Гусева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1791 ст.
Сын: Гусев Максим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Гусева Анна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анна Васильевна
Первая жена.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анна Иосифовна
Вторая жена.
Смерть
1801 ст.
На момент смерти - войсковой обыватель слободы Ольховатки Волчанского уезда Слободско-Украинской Губернии.