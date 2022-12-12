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Гусев Лаврентий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

1801 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: Гусев Антон Григорьевич

Мать: Гусева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Гусев Даниил Лаврентьевич

Мать ребёнка: Гусева Анна Васильевна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Гусев Фома Лаврентьевич

Мать ребёнка: Гусева Анна Васильевна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
20.01.1791 ст.

Сын: Гусев Максим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Гусева Анна Иосифовна

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анна Васильевна

Первая жена.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анна Иосифовна

Вторая жена.
Смерть
1801 ст.
На момент смерти - войсковой обыватель слободы Ольховатки Волчанского уезда Слободско-Украинской Губернии.
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