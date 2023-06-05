Козьма Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.
Отец: Филипп Степанов
Мать: Устиния Гаврилова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Прохор Козьмин
Мать ребёнка: Феврония Симеонова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Герасим Козьмин
Мать ребёнка: Феврония Симеонова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Евдоким Казьмин
Мать ребёнка: Феврония Симеонова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Илья Казьмин
Мать ребёнка: Феврония Симеонова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Василий Козьмин
Мать ребёнка: Феврония Симеонова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Михаил Казьмин
Мать ребёнка: Феврония Симеонова
Смерть
Неизвестно