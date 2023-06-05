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Козьма Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.

Отец: Филипп Степанов

Мать: Устиния Гаврилова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Прохор Козьмин

Мать ребёнка: Феврония Симеонова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Герасим Козьмин

Мать ребёнка: Феврония Симеонова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Евдоким Казьмин

Мать ребёнка: Феврония Симеонова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Илья Казьмин

Мать ребёнка: Феврония Симеонова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Василий Козьмин

Мать ребёнка: Феврония Симеонова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Михаил Казьмин

Мать ребёнка: Феврония Симеонова

Смерть
Неизвестно
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