Миндрин Ростислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндрин Ростислав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2010

Отец: Миндрин Владимир Александрович

Мать: не указана

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