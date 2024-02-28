Кац (Чухман) Лиза (Елизавета Яковлевна) (Елизавета Яковлевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац (Чухман) Лиза (Елизавета Яковлевна) (Елизавета Яковлевна)

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Место рождения

Лепель, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

23.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Чухман Янкель (Нохман)

Мать: Чухман Фрида

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Бракосочетание
17.03.1911

Муж: Кац Айзик (Аркадий)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.02.1912

Сын: Кац Миша (Мейер)

Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
23.04.1922

Дочь: Ревелисова Хьена-Двейра Айзиковна

Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Близнец 2

Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Близнец 1

Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Сеня (Шлема)

Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Хаим-Мордух (Фима Миша) (Фима, Миша)

Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Юде-Бэр (Боря)

Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)

Смерть
23.08.1947
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кладбище: Еврейское - Преображенское, участок: 3-1 нов., место: 563
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