Кац (Чухман) Лиза (Елизавета Яковлевна) (Елизавета Яковлевна)
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти23.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Чухман Янкель (Нохман)
Мать: Чухман Фрида
Бракосочетание
17.03.1911
Муж: Кац Айзик (Аркадий)
Рождение ребёнка
10.02.1912
Сын: Кац Миша (Мейер)
Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)
Рождение ребёнка
23.04.1922
Дочь: Ревелисова Хьена-Двейра Айзиковна
Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кац Близнец 2
Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кац Близнец 1
Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кац Сеня (Шлема)
Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кац Хаим-Мордух (Фима Миша) (Фима, Миша)
Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кац Юде-Бэр (Боря)
Отец ребёнка: Кац Айзик (Аркадий)
Смерть
23.08.1947
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кладбище: Еврейское - Преображенское, участок: 3-1 нов., место: 563