Сливков Slivkoff Василий William Михайлович Michael Gregory
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сливков Slivkoff Михаил Michael Егорович Gregory Andrew
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Сливков Slivkoff Михаил Michael Васильевич William Michael
Мать ребёнка: Slivkoff Masha
Россия
Смерть
Неизвестно