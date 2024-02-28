Охалин Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти19.08.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Марфа Никитична
Предполагаю, что Евдокия Петровна была Охалина, так как на момент Ревизии была одной из двух Евдокий Петровн во владениях ВОлковых, но ближе по возрасту будущему мужу. Вторая была из Аксентьево с фами... Показать все
Смерть
19.08.1899 ст.