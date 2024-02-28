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Охалин Петр Иванович

Место рождения

Березники, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

19.08.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Охалин Иван Иванович

Мать: Медведева Ефросинья Васильевна

Березники, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Марфа Никитична

Березники, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Предполагаю, что Евдокия Петровна была Охалина, так как на момент Ревизии была одной из двух Евдокий Петровн во владениях ВОлковых, но ближе по возрасту будущему мужу. Вторая была из Аксентьево с фами... Показать все
Смерть
19.08.1899 ст.
Березники, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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