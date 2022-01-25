Солодова (Неплюева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1942
Дата смерти25.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
После 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодов Николай Сергеевич
Смерть
25.01.2022