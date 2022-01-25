Солодова (Неплюева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодова (Неплюева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1942

Дата смерти

25.01.2022

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1942

Отец: Неплюев Иван Петрович

Мать: Неплюева Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
После 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодов Николай Сергеевич

Смерть
25.01.2022

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