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Рылова (Бизяева) Евдокия Иванова
Рылова (Бизяева) Евдокия Иванова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1767
Дата смерти
1789
Пол
Женский
Отец
Бизяев Иван Гаврилов
1748 г.р.
Мать
Марфа Кириллова
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец:
Бизяев Иван Гаврилов
Мать:
Марфа Кириллова
Смерть
1789
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