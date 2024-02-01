Рылова (Бизяева) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылова (Бизяева) Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Бизяев Иван Гаврилов

Мать: Марфа Кириллова

Смерть
1789
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