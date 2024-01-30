Koppas (Laks) Alide Wilhelmine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKoppas (Laks) Alide Wilhelmine

Koppas (Laks) Alide Wilhelmine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1907

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1907

Отец: Lax Juhhan

Мать: Laks Juuli Katherine

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close