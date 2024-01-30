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Koppas (Laks) Alide Wilhelmine
Koppas (Laks) Alide Wilhelmine
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.1907
Пол
Женский
Отец
Lax Juhhan
1863 г.р.
Мать
Laks (Udeküll) Juuli Katherine
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1907
Отец:
Lax Juhhan
Мать:
Laks Juuli Katherine
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