Опря Стефанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опря Стефанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1956

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1956

Отец: Димов Федор Иванович

Мать: не указана

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