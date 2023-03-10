Черемисинова (Баранова) Дарья Андреевна
Место рожденияКотелнитского уезда Матюжских починков
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Котелнитского уезда Матюжских починков
Рождение ребёнка
1747
Сын: Черемисинов Агей
Отец ребёнка: Черемисинов Василий
Рождение ребёнка
05.01.1749
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Черемисинов Василий
Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Черемисинов Василий
Рождение ребёнка
1755
Сын: Черемисинов Агей
Отец ребёнка: Черемисинов Василий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Черемисинов Василий
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Черемисинов Василий
Рождение ребёнка
Около ?.04.1762
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Черемисинов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемисинов Василий
Смерть
Неизвестно