Черемисинова (Баранова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова (Баранова) Дарья Андреевна

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Место рождения

Котелнитского уезда Матюжских починков

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Котелнитского уезда Матюжских починков
Рождение ребёнка
1747

Сын: Черемисинов Агей

Отец ребёнка: Черемисинов Василий

Рождение ребёнка
05.01.1749

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Черемисинов Василий

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Черемисинов Василий

Рождение ребёнка
1755

Сын: Черемисинов Агей

Отец ребёнка: Черемисинов Василий

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Черемисинов Василий

Рождение ребёнка
1760

Сын: Черемисинов Лаврентий

Отец ребёнка: Черемисинов Василий

Рождение ребёнка
Около ?.04.1762

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Черемисинов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Василий

Смерть
Неизвестно
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