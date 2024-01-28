Сулягин Зот Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулягин Зот Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Сулягин Василий Степанов

Мать: не указана

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