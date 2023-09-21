Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Шевеков Филип Фирсов
Отец ребёнка: Шевеков Фирс Филиппов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шевяков Игнат(ий) Фирсович
Отец ребёнка: Шевеков Фирс Филиппов
Рождение ребёнка
1834 ст.
Отец ребёнка: Шевеков Фирс Филиппов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Шевеков Фирс Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевякова Елена Фирсова
Отец ребёнка: Шевеков Фирс Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно