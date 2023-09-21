Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Шевеков Филип Фирсов

Отец ребёнка: Шевеков Фирс Филиппов

Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шевяков Игнат(ий) Фирсович

Отец ребёнка: Шевеков Фирс Филиппов

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Шевеков Михаил Фирсов

Отец ребёнка: Шевеков Фирс Филиппов

Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шевеков Емельян Фирсович

Отец ребёнка: Шевеков Фирс Филиппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевякова Елена Фирсова

Отец ребёнка: Шевеков Фирс Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевеков Фирс Филиппов

Смерть
Неизвестно
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