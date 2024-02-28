Радионов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Радионова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Радионова Надежда Назаровна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Радионова Надежда Назаровна
Раскулачивание
10.05.1931
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №34/348
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно