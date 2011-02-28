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Мурыгина Татьяна Андреевна
Мурыгина Татьяна Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.2011
Пол
Женский
Отец
Мурыгин Андрей Сергеевич
1981 г.р.
Мать
Мурыгина (Гурьянова) Анастасия Николаевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2011
Отец:
Мурыгин Андрей Сергеевич
Мать:
Мурыгина Анастасия Николаевна
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