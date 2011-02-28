Мурыгина Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурыгина Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2011

Отец: Мурыгин Андрей Сергеевич

Мать: Мурыгина Анастасия Николаевна

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