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Савченко Галина Петровна
Савченко Галина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1944
Пол
Женский
Отец
Савченко Пётр Григорьевич
1915 г.р.
Мать
Савченко (Илатовская) Евдакия Павловна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1944
Отец:
Савченко Пётр Григорьевич
Мать:
Савченко Евдакия Павловна
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