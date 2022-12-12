Гайдукова Феодосья(Феодосия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдукова Феодосья(Феодосия) Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

Н
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Гайдуков Павел Константинович

Отец ребёнка: Гайдуков Константин Иванович

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.08.1905

Сын: Гайдуков Леонид Константинович

Отец ребёнка: Гайдуков Константин Иванович

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мусатова Агафия Константиновна

Отец ребёнка: Гайдуков Константин Иванович

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Высоцкая Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Гайдуков Константин Иванович

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдуков Константин Иванович

Смерть
1936
Новоалександровское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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