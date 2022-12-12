Гайдукова Феодосья(Феодосия) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Гайдуков Павел Константинович
Отец ребёнка: Гайдуков Константин Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1905
Сын: Гайдуков Леонид Константинович
Отец ребёнка: Гайдуков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мусатова Агафия Константиновна
Отец ребёнка: Гайдуков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Высоцкая Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Гайдуков Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936
Новоалександровское, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край