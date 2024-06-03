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Ершова Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Николай Иерофеевич

Рождение ребёнка
14.10.1891

Сын: Ершов Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Ершов Николай Иерофеевич

Рождение ребёнка
23.04.1894

Дочь: Ершова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ершов Николай Иерофеевич

Рождение ребёнка
26.05.1896

Сын: Ершов Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Ершов Николай Иерофеевич

Рождение ребёнка
20.06.1898

Дочь: Ершова Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Ершов Николай Иерофеевич

Рождение ребёнка
04.12.1900

Сын: мертворожденный

Отец ребёнка: Ершов Николай Иерофеевич

Смерть
Неизвестно

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