Ершова Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1891
Отец ребёнка: Ершов Николай Иерофеевич
Рождение ребёнка
23.04.1894
Дочь: Ершова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ершов Николай Иерофеевич
Рождение ребёнка
26.05.1896
Отец ребёнка: Ершов Николай Иерофеевич
Рождение ребёнка
20.06.1898
Дочь: Ершова Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Ершов Николай Иерофеевич
Рождение ребёнка
04.12.1900
Сын: мертворожденный
Отец ребёнка: Ершов Николай Иерофеевич
Смерть
Неизвестно