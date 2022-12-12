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Гульбану

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Место рождения

Сосново, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосново, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Назяра Топтагулова

Отец ребёнка: Топтагул Уразманов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Габдулмазит Топтагулов

Отец ребёнка: Топтагул Уразманов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Фаизгирей Топтагулов

Отец ребёнка: Топтагул Уразманов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Мухаметгарай Топтагулов

Отец ребёнка: Топтагул Уразманов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топтагул Уразманов

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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