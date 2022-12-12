Гульбану
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Назяра Топтагулова
Отец ребёнка: Топтагул Уразманов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Топтагул Уразманов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Фаизгирей Топтагулов
Отец ребёнка: Топтагул Уразманов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Топтагул Уразманов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Топтагул Уразманов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно