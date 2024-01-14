Сарапов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 14.04.1834

Дата смерти

Около 27.05.1886

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Около 1833 г.р.
Около 1845 г.р.

Дети

Около 1865 г.р.
Около 1870 г.р.
Около 1872 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 14.04.1834

Отец: Сарапов Фёдор

Мать: Сарапова Евдокия

Бракосочетание
27.09.1859

Жена: Сарапова Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 28.07.1865

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около ?.07.1870

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Дарья Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 05.07.1872

Сын: Сарапов Александр

Мать ребёнка: Дарья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ефимовна

Смерть
Около 27.05.1886
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