Сарапов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 14.04.1834
Дата смертиОколо 27.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.04.1834
Отец: Сарапов Фёдор
Мать: Сарапова Евдокия
Бракосочетание
27.09.1859
Рождение ребёнка
Около 28.07.1865
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1870
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 05.07.1872
Сын: Сарапов Александр
Мать ребёнка: Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ефимовна
Смерть
Около 27.05.1886