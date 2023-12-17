Urgard Margit — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Urgard Margit

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.11.1996

Муж: не указан

Крещение
04.11.2000
Развод
22.05.2001

Муж: не указан

Бракосочетание
22.06.2002

Муж: Urgard Madis

Рождение ребёнка
30.06.2003

Дочь: Urgard Shreilyn

Отец ребёнка: Urgard Madis

Рождение ребёнка
28.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Urgard Madis

Работа или профессия
Неизвестно
Müüja
Место жительства
Неизвестно
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