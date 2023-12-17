Urgard Margit
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.11.2000
Бракосочетание
22.06.2002
Муж: Urgard Madis
Рождение ребёнка
30.06.2003
Дочь: Urgard Shreilyn
Отец ребёнка: Urgard Madis
Рождение ребёнка
28.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Urgard Madis
Работа или профессия
Неизвестно
Müüja
Место жительства
Неизвестно