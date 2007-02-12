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Шленсков Александр Николаевич
Шленсков Александр Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1940
Дата смерти
12.02.2007
Пол
Мужской
Отец
Шленсков Николай Федорович
1914 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1940
Отец:
Шленсков Николай Федорович
Мать:
?
Смерть
12.02.2007
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