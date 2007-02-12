Шленсков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шленсков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1940

Дата смерти

12.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1940

Отец: Шленсков Николай Федорович

Мать: ?

Смерть
12.02.2007
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