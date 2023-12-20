Борзова Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова Елена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Настасья Филипова

Отец ребёнка: Борзов Филип Исаев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Борзов Николай Филипов

Отец ребёнка: Борзов Филип Исаев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Борзов Марк Филипов

Отец ребёнка: Борзов Филип Исаев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Борзов Прокофий Филипов

Отец ребёнка: Борзов Филип Исаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Филип Исаев

Смерть
Неизвестно
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