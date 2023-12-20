Борзова Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Настасья Филипова
Отец ребёнка: Борзов Филип Исаев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Борзов Филип Исаев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Борзов Марк Филипов
Отец ребёнка: Борзов Филип Исаев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Борзов Филип Исаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борзов Филип Исаев
Смерть
Неизвестно