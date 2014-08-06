Мисник Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.08.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.08.2014
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
село Десятово