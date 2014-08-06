Мисник Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисник Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.08.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.08.2014
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
село Десятово
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