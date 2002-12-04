Кузнецов Владимир
Место рожденияРоссия
Дата рождения1938
Дата смерти04.12.2002
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Россия
Рождение ребёнка
Около 1962
Сын: Кузнецов Игорь
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 31.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Около 13.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.12.2002
Десятова, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Десятова, Россия