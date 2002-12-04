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Кузнецов Владимир

Место рождения

Россия

Дата рождения

1938

Дата смерти

04.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Около 1962 г.р.
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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кузнецов Семен Борисович

Мать: Кузнецова Анна Кузьминична

Россия
Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Кузнецов Игорь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 31.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Около 13.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.12.2002
Десятова, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Десятова, Россия
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