Иваницкий Константин Гартевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1961
Дата смерти15.06.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1992
Дочь: Иваницкая Стефания Константиновна
Мать ребёнка: Иваницкая Елена Анатольевна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваницкий Дмитрий Константинович
Смерть
15.06.2003