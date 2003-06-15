Иваницкий Константин Гартевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваницкий Константин Гартевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1961

Дата смерти

15.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1992

Дочь: Иваницкая Стефания Константиновна

Мать ребёнка: Иваницкая Елена Анатольевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваницкая Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваницкий Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.06.2003
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