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Терещенков Тихон Васильев

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1768 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Жена

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Вычислено 1824 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терещенков Василий Никифоров

Мать: Васса Фаддеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Терентий Тихонов

Мать ребёнка: Васса Андреянова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Военная служба
1828
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Андреянова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Неизвестно
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