Терещенков Тихон Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Терещенков Василий Никифоров
Мать: Васса Фаддеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Терентий Тихонов
Мать ребёнка: Васса Андреянова
Военная служба
1828
ф.51, оп. 8, д.358 (1834) | Ревизские сказки Рузской округи 8 ревизии 1834 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Андреянова
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Неизвестно