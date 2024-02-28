Кокорин Андрей Ильин
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Кокорин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Кокорина Маремьяна Андреева
Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1746
Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кокорин Иван Андреев
Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Кокорина Ульяна Андреева
Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кокорина Анна Андреева
Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кокорина Федора Андреева
Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно