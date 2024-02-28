Кокорин Андрей Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Андрей Ильин

Кокорин Андрей Ильин

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Кокорин Илья Михайлов

Мать: Кокорина Катерина Семенова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Кокорина Маремьяна Андреева

Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1746

Сын: Кокорин Алексей Андреев

Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Кокорин Иван Андреев

Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Кокорина Ульяна Андреева

Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кокорина Анна Андреева

Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кокорина Федора Андреева

Мать ребёнка: Кокорина Акилина Степанова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Акилина Степанова

Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close