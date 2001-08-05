Камалов Мирзакрам Гараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамалов Мирзакрам Гараевич

Камалов Мирзакрам Гараевич

Место рождения

с. Новые Чечкабы Буинского р-на

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камалов Гарай

Мать: Камалов Нагима

с. Новые Чечкабы Буинского р-на
Рождение ребёнка
05.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Рашида

д. Новые Чечкабы
Рождение ребёнка
?.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Рашида

д. Новые Чечкабы
Рождение ребёнка
25.06.1952

Дочь: Гилязова Гульфия

Мать ребёнка: Камалова Рашида

д. Новые Чечкабы
Рождение ребёнка
05.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Марьям

д.Новые Чечкабы Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
07.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Марьям

Рождение ребёнка
09.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Марьям

Рождение ребёнка
12.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Марьям

с. Новые Чечкабы Буинского р-на
Военная служба
Неизвестно
64 Гаубичный Артиллерический Кенигсбергский полк,ст.сержант,командир орудия,1 батарея
Служил с октября 1939г.по июнь 1946г.
Военная награда
Неизвестно
Камалов Мирза Ст. сержант __.__.1918 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Н. Чечкабы .
Документ сводной картотеки Перечень наград Медаль «За оборону Москвы», 26.04.1942 Медаль «За отвагу» 04.05.1945 Орден Славы III степени 22.12.1942 Медаль «За отвагу» Медаль «За взятие Кенигсберга»,... Показать все
Смерть
05.08.2001
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close