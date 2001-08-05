Камалов Мирзакрам Гараевич
Место рожденияс. Новые Чечкабы Буинского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камалов Гарай
Мать: Камалов Нагима
с. Новые Чечкабы Буинского р-на
Рождение ребёнка
05.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камалова Рашида
д. Новые Чечкабы
Рождение ребёнка
?.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камалова Рашида
д. Новые Чечкабы
Рождение ребёнка
25.06.1952
Дочь: Гилязова Гульфия
Мать ребёнка: Камалова Рашида
д. Новые Чечкабы
Рождение ребёнка
05.01.1954
д.Новые Чечкабы Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
07.07.1956
Рождение ребёнка
09.02.1959
Рождение ребёнка
12.08.1963
с. Новые Чечкабы Буинского р-на
Военная служба
Неизвестно
64 Гаубичный Артиллерический Кенигсбергский полк,ст.сержант,командир орудия,1 батарея
Служил с октября 1939г.по июнь 1946г.
Военная награда
Неизвестно
Камалов Мирза Ст. сержант __.__.1918 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Н. Чечкабы .
Документ сводной картотеки Перечень наград Медаль «За оборону Москвы», 26.04.1942 Медаль «За отвагу» 04.05.1945 Орден Славы III степени 22.12.1942 Медаль «За отвагу» Медаль «За взятие Кенигсберга»,... Показать все
Смерть
05.08.2001
Похороны
Неизвестно