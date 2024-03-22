Симачёв Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симачёва Паня Сергеевна
Мать ребёнка: Симачёва (Кудряшова) Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симачёва Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Симачёва (Кудряшова) Дарья
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Митина (Симачёва) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Симачёва (Кудряшова) Дарья
Смерть
Неизвестно