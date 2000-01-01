Рябцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 07.08.1915

Сын: Рябцев Федот Васильевич

Мать ребёнка: Рябцева Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябцев Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Рябцева Василиса

Смерть
1947
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