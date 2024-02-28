(Налбат) Василиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Около 1904
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кирякулов Стефан Иванович
Отец ребёнка: Кирякулов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кирякулов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кирякулов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Кирякулов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кирякулова Георгий Иванович
Отец ребёнка: Кирякулов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно