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(Налбат) Василиса Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1904

Муж: Кирякулов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кирякулов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Кирякулов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кирякулов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кирякулов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кирякулова Иван Иванович

Отец ребёнка: Кирякулов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кирякулова Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кирякулов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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