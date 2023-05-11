Козловская (Крукова) Елена (семеновна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти05.11.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.06.1819
Рождение ребёнка
22.10.1825
Сын: Козловский Ларион Игнатович
Отец ребёнка: Козловский Игнат Кириллович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Козловский Николай Игнатович
Отец ребёнка: Козловский Игнат Кириллович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Игнатовна
Отец ребёнка: Козловский Игнат Кириллович
Рождение ребёнка
06.03.1838
Сын: Козловский Василий Игнатович
Отец ребёнка: Козловский Игнат Кириллович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Козловский Роман Игнатович
Отец ребёнка: Козловский Игнат Кириллович
Восприемник
03.09.1839
у Ивана Кондратьевича Юдо
Восприемник
03.09.1839
у Ивана Кондратьевича Юдо
Смерть
05.11.1840
Причина смерти: от чахотки