Козловская (Крукова) Елена (семеновна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Крукова) Елена (семеновна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

05.11.1840

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1819

Муж: Козловский Игнат Кириллович

Рождение ребёнка
22.10.1825

Сын: Козловский Ларион Игнатович

Отец ребёнка: Козловский Игнат Кириллович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Козловский Николай Игнатович

Отец ребёнка: Козловский Игнат Кириллович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Игнатовна

Отец ребёнка: Козловский Игнат Кириллович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.03.1838

Сын: Козловский Василий Игнатович

Отец ребёнка: Козловский Игнат Кириллович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Козловский Роман Игнатович

Отец ребёнка: Козловский Игнат Кириллович

Волковыск, Червенский район, Минская область
Восприемник
03.09.1839
у Ивана Кондратьевича Юдо
Восприемник
03.09.1839
у Ивана Кондратьевича Юдо
Смерть
05.11.1840
Волковыск, Червенский район, Минская область
Причина смерти: от чахотки
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