Пичужкина (Едрёнкина) Анфиса Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Коркина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
?.11.1855
Сын: Пичужкин Арсений Сергеевич
Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
?.11.1857
Сын: Пичужкин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пичужкин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно