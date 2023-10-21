Пичужкина (Едрёнкина) Анфиса Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкина (Едрёнкина) Анфиса Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Едрёнкин Александр Валерьянович

Мать: Едрёнкина Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Коркина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1855

Сын: Пичужкин Арсений Сергеевич

Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1857

Сын: Пичужкин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович

Александровка, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичужкин Иоанн Сергеевич

Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичужкин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Пичужкин Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичужкин Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
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