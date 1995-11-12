Леонова Анна Афанасьевна
Место рожденияУльяновская обл Репьевка - Кировоградская обл с Знаменкп
Дата рождения31.08.1916
Дата смерти12.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1916
Ульяновская обл Репьевка - Кировоградская обл с Знаменкп
Рождение ребёнка
После 13.06.1942
Сын: Гончарик Виктор Александрович
Отец ребёнка: Гончарик Александр Петрович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
12.11.1995