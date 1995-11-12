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Леонова Анна Афанасьевна

Место рождения

Ульяновская обл Репьевка - Кировоградская обл с Знаменкп

Дата рождения

31.08.1916

Дата смерти

12.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская обл Репьевка - Кировоградская обл с Знаменкп
Рождение ребёнка
После 13.06.1942

Сын: Гончарик Виктор Александрович

Отец ребёнка: Гончарик Александр Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
12.11.1995
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