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Голубев Николай Петрович

Место рождения

Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Петр Сергеевич

Мать: не указана

Поречье, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Голубев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Голубев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Голубев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Голубев Серафим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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