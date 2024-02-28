Голубев Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Голубев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Голубев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Голубев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Голубев Серафим Николаевич
Смерть
Неизвестно