Озеров Григорий Иванович
Место рожденияVyatskoye, Yaroslavl Oblast Russia
Дата рождения02.11.1884
Дата смерти19.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1884
Отец: Озеров Иван Григорьевич
Vyatskoye, Yaroslavl Oblast Russia
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Озерова Евстолия Григорьевна
Мать ребёнка: Озерова Евдокия Сергевна
Рождение ребёнка
Около 18.10.1912
Сын: Озеров Модест Григорьевич
Мать ребёнка: Озерова Евдокия Сергевна
Vyatskoye, Yaroslavl Oblast Russia
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Редько Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Озерова Евдокия Сергевна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
19.02.1944
Kostroma, Kostroma Oblast Russia
Похороны
Неизвестно
Kostroma, Kostroma Oblast Russia