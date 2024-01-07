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Озеров Григорий Иванович

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Место рождения

Vyatskoye, Yaroslavl Oblast Russia

Дата рождения

02.11.1884

Дата смерти

19.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1884

Отец: Озеров Иван Григорьевич

Мать: Озерова Евстолия Ивановна

Vyatskoye, Yaroslavl Oblast Russia
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Озерова Евстолия Григорьевна

Мать ребёнка: Озерова Евдокия Сергевна

Рождение ребёнка
Около 18.10.1912

Сын: Озеров Модест Григорьевич

Мать ребёнка: Озерова Евдокия Сергевна

Vyatskoye, Yaroslavl Oblast Russia
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Редько Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Озерова Евдокия Сергевна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
19.02.1944
Kostroma, Kostroma Oblast Russia
Похороны
Неизвестно
Kostroma, Kostroma Oblast Russia
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